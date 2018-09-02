Первый тайм встречи Зенит - Спартак завершился вничью 0:0

СЕГОДНЯ 19:53 2018-09-02T19:53:24+03:00

Зрители не увидели забитых голов, но зато много экшена

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В Санкт-Петербурге завершился первый тайм главного матча 6 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Зенит" принимает на своем поле московский "Спартак".

45 стартовых минут поединка завершились вничью 0:0. Команды уже ушли на перерыв после первого тайма встречи. Зрители голов не увидели, однако было немало ярких моментов и опасных ударов по воротам обеих команд.

Вместе с тем, "Спартак" из-за травмы потерял одного из лидеров обороны. Центральный защитник Жиго получил травму после столкновения с Артемом Дзюбой. И после этого футболист спартаковцев был досрочно заменен - вместо него вышел Георгий Джикия.

Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча Зенит - Спартак.