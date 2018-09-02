2018-09-02T19:53:24+03:00
Спорт

Первый тайм встречи Зенит - Спартак завершился вничью 0:0

Зрители не увидели забитых голов, но зато много экшена
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"Зенит" принимает дома "Спартак"."Зенит" принимает дома "Спартак".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге завершился первый тайм главного матча 6 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Зенит" принимает на своем поле московский "Спартак".

45 стартовых минут поединка завершились вничью 0:0. Команды уже ушли на перерыв после первого тайма встречи. Зрители голов не увидели, однако было немало ярких моментов и опасных ударов по воротам обеих команд.

Вместе с тем, "Спартак" из-за травмы потерял одного из лидеров обороны. Центральный защитник Жиго получил травму после столкновения с Артемом Дзюбой. И после этого футболист спартаковцев был досрочно заменен - вместо него вышел Георгий Джикия.

Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча Зенит - Спартак.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ДНР заявили о приезде в Донбасс военных из США и Канады
Появилась запись разговора пранкеров с Полтораком от имени Порошенко
Матч Зенит - Спартак: защитник москвичей Жиго был заменен из-за травмы
Матч Зенит - Спартак: фанаты хозяев вывесили огромный баннер про сезон охоты
«Медведь - не дурак»: Песков рассказал о безопасности Путина на отдыхе в Туве
Матч Зенит - Спартак: на игре ожидается более 62 000 зрителей
Матч Зенит - Спартак: Артем Дзюба - в стартовом составе питерцев
Матч Зенит - Спартак: Педро Роша начнет с первых минут игру против "Зенита"
«Говорил жестко и доходчиво»: Песков рассказал о встрече Путина с Порошенко в 2015 году
"Динамо" победило "Оренбург" 2:0 в чемпионате России по футболу
Песков заявил, что Путин уже готовится к переговорам на полях ВЭФ
Похороны Иосифа Кобзона прошли на Востряковском кладбище в Москве
Ученые назвали самые пьющие страны в мире
Песков рассказал, что Путин почти каждый день проплывает километр
Песков заявил, что последствия убийства главы ДНР Захарченко неизбежны
Прощание с Иосифом Кобзоном завершилось аплодисментами