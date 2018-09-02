2018-09-02T19:57:26+03:00
Политика

В ДНР заявили о приезде в Донбасс военных из США и Канады

По данным разведки народной республики, иностранцы будут участвовать в планировании и проведении наступательной операции
Дарья ИВАШКИНА
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В ДНР считают, что Киев готовится к наступлениюВ ДНР считают, что Киев готовится к наступлениюФото: REUTERS
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В Донецкой народной республике заявили о переброске в Донбасс большого числа военнослужащих из США и Канады. По некоторым данным, иностранцы прибывают в подразделения 56-й мотопехотной и 406-й артиллерийской бригад, которые находятся в районе села Урзуфа.

Кроме того, как отметил официальный представитель вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов, в штаб Объединенной тактической группировки «Восток» приехал ряд высокопоставленных американские и канадские военные, передает «Интерфакс».

При этом власти народной республики связывают появление на контролируемой Киевом территории Донбасса иностранных наемников и командиров с подготовкой украинских силовиков к наступлению на ДНР и ЛНР. Согласно данным разведки Донецкой народной республики, прибывшие военнослужащие будут участвовать в планировании и проведении наступательной операции.

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