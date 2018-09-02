2018-09-02T20:11:29+03:00
Политика

Песков назвал Путина очень человечным

Как заметил представитель Кремля, трагические события президент РФ воспринимает с большой эмпатией
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что считает главу нашего государства Владимира Путина очень человечным.

«Он вообще любит людей. Он очень человечный человек. Это то, что я вижу каждый день», - заявил представитель Кремля журналистам.

При этом он отметил, что российский лидер отлично умеет справляться со своими эмоциями. «Президент, вы знаете, он такой же человек, как и все, но он филигранно справляется со своими эмоциями, и не всегда можно понять, как он воспринимает то или иное событие», - подчеркнул Песков в интервью телеканалу «Россия 1».

Между тем, по словам пресс-секретаря, «видно и чувствуется», что трагические события Путин воспринимает с большой эмпатией.

Кстати, напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Дмитрий Песков также рассказал журналистам о том, сколько часов в день уходить у президента нашей страны на спорт. По его словам, на физические упражнения Владимир Путин ежедневно тратит около полутора часов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Итог матча Зенит - Спартак: главный матч на старте сезона завершился вничью 0:0
Пашинян надеется на встречу с Путиным в ближайшее время
Житель Грузии попытался пронести девушку в Турцию в чемодане
В ДНР заявили о приезде в Донбасс военных из США и Канады
Первый тайм встречи Зенит - Спартак завершился вничью 0:0
Появилась запись разговора пранкеров с Полтораком от имени Порошенко
Матч Зенит - Спартак: защитник москвичей Жиго был заменен из-за травмы
Матч Зенит - Спартак: фанаты хозяев вывесили огромный баннер про сезон охоты
«Медведь - не дурак»: Песков рассказал о безопасности Путина на отдыхе в Туве
Матч Зенит - Спартак: на игре ожидается более 62 000 зрителей
Матч Зенит - Спартак: Артем Дзюба - в стартовом составе питерцев
Матч Зенит - Спартак: Педро Роша начнет с первых минут игру против "Зенита"
«Говорил жестко и доходчиво»: Песков рассказал о встрече Путина с Порошенко в 2015 году
"Динамо" победило "Оренбург" 2:0 в чемпионате России по футболу
Песков заявил, что Путин уже готовится к переговорам на полях ВЭФ
Похороны Иосифа Кобзона прошли на Востряковском кладбище в Москве
Ученые назвали самые пьющие страны в мире
Песков рассказал, что Путин почти каждый день проплывает километр
Песков заявил, что последствия убийства главы ДНР Захарченко неизбежны
Прощание с Иосифом Кобзоном завершилось аплодисментами