Песков назвал Путина очень человечным

СЕГОДНЯ 20:11 2018-09-02T20:11:29+03:00

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что считает главу нашего государства Владимира Путина очень человечным.

«Он вообще любит людей. Он очень человечный человек. Это то, что я вижу каждый день», - заявил представитель Кремля журналистам.

При этом он отметил, что российский лидер отлично умеет справляться со своими эмоциями. «Президент, вы знаете, он такой же человек, как и все, но он филигранно справляется со своими эмоциями, и не всегда можно понять, как он воспринимает то или иное событие», - подчеркнул Песков в интервью телеканалу «Россия 1».

Между тем, по словам пресс-секретаря, «видно и чувствуется», что трагические события Путин воспринимает с большой эмпатией.

Кстати, напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Дмитрий Песков также рассказал журналистам о том, сколько часов в день уходить у президента нашей страны на спорт. По его словам, на физические упражнения Владимир Путин ежедневно тратит около полутора часов.