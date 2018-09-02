2018-09-02T20:59:45+03:00
Спорт

Итог матча Зенит - Спартак: главный матч на старте сезона завершился вничью 0:0

Поединок 6 тура чемпионата России прошел в Санкт-Петербурге
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Зенит" сыграл дома против "Спартака" 2 сентября. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС"Зенит" сыграл дома против "Спартака" 2 сентября. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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В Санкт-Петербурге на стадионе "Крестовский" завершился главный матч 6 тура чемпионата России по футболу. "Зенит" на своем поле принимал моковский "Спартак". Именно эти две команды на старте сезона идут в лидерах первенства страны по футболу в Премьер-Лиге. "Зенит" впереди на пару баллов своих конкурентов.

Итог 90 минут "огненной" битвы двух команд - ничья 0:0. Впервые с 2014 года команды не забили голов в очной встрече. К слову, год назад "Зенит" на своем поле тоже на старте сезона играл со "Спартаком" и одержал разгромную победу со счетом 5:1.

В этой игре обе команды лишились из-за травм своих игроков. У "Спартака" в первом тайме получил повреждение Жиго и покинул досрочно поле. После перерыва у "Зенита" отправилс досрочно отдыхать Себастьян Дриусси.

После этого ничейного исхода "Зенит" остался на первом месте в турнирной таблице чемпионата России с 16 очками. "Спартак", набрав 14 очков, остается пока что вторым. Теперь в первенстве страны в Премьер-Лиге объявляется перерыв на две недели на матчи национальных сборных. Точное расписание матчей станет известно чуть позднее.

Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча Зенит - Спартак.

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