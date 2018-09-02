2018-09-02T21:23:55+03:00
Политика

Песков заявил о вреде «слива» закрытых данных о действующих политиках

Как заметил представитель Кремля, публикации секретной информации зачастую не соответствуют действительности
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: REUTERS
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал последние «сливы» закрытых данных. Речь идет о публикации расшифровки телефонных переговоров бывшего американского лидера Билла Клинтона с первым президентом РФ Борисом Ельциным и мемуарах экс-главы Франции Франсуа Олланда, в которых тот написал об «угрозах» в адрес украинского лидера Петра Порошенко.

Как заметил представитель Кремля, рассекречивание закрытой информации наносит вред отношениям. Кроме того, по его словам, распространяемые таким образом сведения зачастую не соответствуют действительности.

«Подобные "сливы", которые зачастую не соответствуют реальности, они вредят. И здесь только можно выразить сожаление и еще раз сказать, что российская сторона все-таки всегда старается правила приличия в этой области соблюдать», - сказал Песков в интервью телеканалу «Россия 1».

Также он назвал подобные «сливы» некорректным раскрытием информации. «Как правило, рассекречиваются и раскрываются какие-то моменты с уже не действующими политиками», - пояснил пресс-секретарь.

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