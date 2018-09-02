В столице Ливии объявили режим ЧП

СЕГОДНЯ 22:54 2018-09-02T22:54:44+03:00

В Триполи с 26 августа не прекращаются ожесточенные бои между противоборствующими вооруженными группами

Изменить размер текста: A A

В ливийской столице Триполи и ее окрестностях объявлено чрезвычайное положение. Президентский совет страны принял решение о введении режима ЧП из-за непрекращающихся там уже неделю ожесточенных столкновений между вооруженными группами повстанцев.

При этом власти Ливии заявили о необходимости соблюдения достигнутого ранее на этой неделе перемирия, в связи с чем призвали враждующие стороны прекратить боевые действия, сообщает телеканал Al-Hadath.

Как отмечается в заявлении правительства национального согласия Ливии, заседающего в Триполи, боестолкновения в столице североафриканского государства являются «попыткой заблокировать процесс мирного политического перехода и подорвать местные и международные усилия по достижению стабильности в стране».

Напомним, столкновения в Триполи начались 26 августа. Причем противоборствующие стороны используют тяжелую артиллерию и крупнокалиберные пулеметы. Так, жилые районы города уже неоднократно подвергались массированным артобстрелам. По последним данным, в результате боев погибли более 40 человек, и еще около 100 местных жителей пострадали.