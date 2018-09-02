2018-09-02T23:15:57+03:00
Политика

«У Киева нет шансов вернуть Крым»: Эксперт National Interest объяснил, почему

Обозреватель издания напомнил, что полуостров принадлежит крымчанам, а они сделали свой выбор в марте 2014-го
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Крым вернулся в состав России по итогам народного референдумаКрым вернулся в состав России по итогам народного референдумаФото: Евгения ГУСЕВА
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Крым никогда уже не станет украинским, пишет обозреватель американского издания The National Interest Дуг Бэндоу в своей статье. И объясняет, почему он в этом уверен.

Журналист напомнил, что полуостров «был отвоеван у Турции более двух веков назад и оставался российским внутри Советского Союза до 1954 года», и большинство его жителей – русские, которые всегда хотели воссоединения с Россией. Дуг Бэндоу при этом отмечает, что заявления о том, что «Крым принадлежит Украине» в корне неверны: «он принадлежит жителям Крыма», и «возвращать» полуостров под контроль Киева без их согласия нельзя.

«Их нельзя передавать туда-сюда, как бушель пшеницы», - отмечает обозреватель.

Он подчеркивает, что спустя четыре года после мартовского референдума уже даже «критики Путина признают, что Крым навсегда вошел в состав России», и эту территория не «вернут» Украине ни нынешний президент России, ни «его преемники».

«Сегодня у Киева нет никаких шансов вернуть под свой контроль Крым», - подытожил автор статьи.

Как ранее писал сайт kp.ru, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации. Однако власти Незалежной до сих пор считают его украинским, а из Киева постоянно звучат планы по «возвращению» Крыма и заверения, что это случится уже совсем скоро.

Однако президент России неоднократно говорил, что ни о каком «возврате» полуострова Украине и речи быть не может: «Народ Крыма принял решение, вопрос исторически закрыт».

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