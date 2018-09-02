2018-09-02T23:30:33+03:00
В мире

Белый дом отчеканил памятную монету в честь встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Стоимость сувенира составляет $100
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир Путин (справа) и американский лидер Дональд Трамп во время встречи в ХельсинкиПрезидент РФ Владимир Путин (справа) и американский лидер Дональд Трамп во время встречи в ХельсинкиФото: REUTERS
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Белый дом выпустил металлические жетоны в память о встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшейся в июле этого года в Хельсинки.

На одной из сторон металлического изделия выбит Кафедральный собор финской столицы на фоне российского и американского флагов. При этом со стороны нашего триколора по кругу идет надпись «Российский президент Владимир Путин», а со стороны флага Соединенных Штатов - «Президент Дональд Дж. Трамп». Также на сувенире написано «встреча на высшем уровне» (по-русски) и «саммит Белого дома и Кремля» (по-английски).

На другой же стороне изображена расположенная в Вашингтоне резиденция американского лидера на фоне глобуса и авиалайнер главы США.

Стоит отметить, что памятный жетон уже доступен для заказа на официальном сайте сувенирного магазина Белого дома. Однако там пока не опубликованы фотографии сувенира, но уже известна его стоимость - 100 долларов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 16 июля в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Тогда стороны обсудили вопросы российско-американских и международных отношений. При этом по итогам переговоров главы государств заявили, что сделан большой шаг вперед.

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