2018-09-02T23:45:34+03:00
Экономика

Немецкие СМИ рассказали о планах Катара инвестировать в экономику Германии «миллиарды долларов»

По данным журналистов, эмир Катара объявит об этом при встрече с канцлером ФРГ в Берлине 7 сентября
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль ТаниЭмир Катара Тамим бен Хамад Аль ТаниФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Катар намерен вложить в реализацию «нескольких проектов» в Германии «миллиарды долларов», пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на неназванные источники в дипломатических кругах.

По данным собеседников издания, официально об этом 7 сентября на немецко-катарской экономической конференции в Берлине будет проходить объявит эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. Причем заявление об инвестициях в экономику ФРГ он сделает в присутствии канцлера Германии Ангелы Меркель.

«В настоящее время мы рассматриваем несколько проектов», - заявил катарский министр финансов Али Шериф аль-Эмади в ответ на просьбу корреспондентов издания прокомментировать эту информацию. Детали он раскрывать не стал.

Газета отмечает, что ранее Катар уже вкладывал деньги в такие крупные немецкие концерны, как Volkswagen, Deutsche Bank и Siemens, покупал акции и в других компаниях Германии. Общую сумму инвестиций Дохи в экономику ФРГ источники издания оценивают в 20 миллиардов долларов.

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