В Москве убили сотрудника полиции

СЕГОДНЯ 01:18 2018-09-03T01:30:44+03:00

Его тело обнаружено на станции метро «Курская»

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В Москве неизвестные убили сотрудника полиции. Его тело в ночь на понедельник, 3 сентября, было обнаружено на станции кольцевой линии столичного метро «Курская».

Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах города, полицейский четвертого отдела УВД на Московском метрополитене повел задержанного в туалет. Вскоре после этого уборщик услышал похожий на выстрел хлопок и обнаружил стража порядка уже мертвым, а также увидел убегающего мужчину.

По словам собеседника агентства, полицейский получил огнестрельное ранение головы и скончался на месте.

«С 00:15 мск в городе объявлен специальный план «Сирена» для розыска подозреваемого в вооруженном нападении на сотрудника полиции», - добавил он.

По предварительной информации, убит 23-летний сотрудник 4-го отдела УВД на Московском метрополитене Андрей Райский. Он остановил подозрительного человека для проверки документов, тот попросился в туалет.

По подозрению в убийстве полиция разыскивает невысокого мужчину азиатской внешности в серой кепке на голове. На вид подозреваемому около 45 лет.