В Москве убили сотрудника полиции
В Москве неизвестные убили сотрудника полиции. Его тело в ночь на понедельник, 3 сентября, было обнаружено на станции кольцевой линии столичного метро «Курская».
Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах города, полицейский четвертого отдела УВД на Московском метрополитене повел задержанного в туалет. Вскоре после этого уборщик услышал похожий на выстрел хлопок и обнаружил стража порядка уже мертвым, а также увидел убегающего мужчину.
По словам собеседника агентства, полицейский получил огнестрельное ранение головы и скончался на месте.
«С 00:15 мск в городе объявлен специальный план «Сирена» для розыска подозреваемого в вооруженном нападении на сотрудника полиции», - добавил он.
По предварительной информации, убит 23-летний сотрудник 4-го отдела УВД на Московском метрополитене Андрей Райский. Он остановил подозрительного человека для проверки документов, тот попросился в туалет.
По подозрению в убийстве полиция разыскивает невысокого мужчину азиатской внешности в серой кепке на голове. На вид подозреваемому около 45 лет.