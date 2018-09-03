Во Франции признали победу Асада в сирийской войне

СЕГОДНЯ 02:31 2018-09-03T02:42:20+03:00

Об этом заявил глава французского МИД, отметив, что мира в Срии пока добиться не удалось

Изменить размер текста: A A

В продолжающемся с марта 2011 года вооруженном конфликте в Сирии победил президент САР Башар Асад, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Асад выиграл войну, мы должны признать это. Но он не добился мира», - приводит его слова Sputnik International.

Глава французского МИД отметил, что ситуация в сирийской провинции Идлиб — единственном регионе страны, который все еще не контролируется правительством — «является бомбой замедленного действия». По его мнению, даже Дамаску удастся освободить Идлиб от террористов, это не решит проблем, которые изначально спровоцировали вооруженный конфликт.

Жан-Ив Ле Дриан считает, что сирийским властям при участии международных посредников «необходимо принять политическое решение». Кроме того, министр сообщил, что при обсуждении в Генассамблее ООН Франция будет участвовать в мирном разрешении ситуации, и напомнил, что если Дамаск будет использовать химическое оружие против мирного населения, западная коалиция может нанести удары по Сирии.

Между тем, как писал сайт kp.ru, Минобороны России неоднократно предупреждало, что боевики готовят провокацию в Идлибе. Террористы собираются в ближайшее время устроить очередную инсценировку применения химоружия, чтобы у США с союзниками появился повод для ракетных ударов по Сирии. На склад боевиков в Идлибе уже даже завезли отраву.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Закончится ли когда-нибудь война в Сирии

Аббас ДЖУМА

С чего началось кровавое противостояние в этой ближневосточной стране и есть ли шанс на примирение. То, что происходит сегодня в Сирии, началось не весной 2011 года, а намного раньше... Раньше, чем занял свой пост нынешний президент Башар Асад (подробности).