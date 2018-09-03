2018-09-03T03:39:56+03:00
Происшествия

В канадском городе Брамптон застрелили двух человек

Кроме того, серьезные огнестрельные ранения получила женщина, она находится в больнице
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В канадском городе Брамптон произошли два инцидента со стрельбой , убиты двое мужчин и ранена женщинаВ канадском городе Брамптон произошли два инцидента со стрельбой , убиты двое мужчин и ранена женщинаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ночь на воскресенье, 2 сентября, в канадском городе Брамптон (провинция Онтарио) произошло два инцидента со стрельбой, жертвами которых стали два человека, сообщает телеканал CTV News со ссылкой на городскую полицию.

Сначала около 00:40 в правоохранительные органы поступили сообщения о выстрелах. Прибывшие на место ЧП стражи порядка обнаружили на улице раненых мужчину и женщину, обоих госпитализировали в критическом состоянии, позже мужчина скончался в больнице.

Примерно в половине седьмого утра полицейские получили второе сообщение о стрельбе на другой улице. Приехав по вызову, обнаружили тело убитого. Преступникам и в этом случае удалось скрыться. Ведется расследование. Правоохранители считают, что оба случая между собой связаны.

Как ранее писал сайт kp.ru, в начале июля в том же Брамптоне 20-летняя девушка напала с ножом на пассажиров автобуса, в результате пострадали четыре человека. А в середине августа в результате стрельбы на автозаправке в Торонто были ранены три человека.

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