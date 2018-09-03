На российских дорогах появятся динамические знаки ограничения скорости

СЕГОДНЯ 03:55 2018-09-03T04:09:37+03:00

Они будут автоматически определять оптимальный скоростной режим, исходя из текущих дорожных условий

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На российских дорогах появится очередное новшество: динамические знаки ограничения скорости, автоматически определяющие оптимальный скоростной режим в зависимости от дорожных условий на данный момент – осадков и видимости.

Электронные дорожные знаки с меняющейся информацией планируют устанавливать вдоль автомагистралей и скоростных трасс. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на представителей подведомственного Минтрансу Российского дорожного научно-исследовательского института (РОСДОРНИИ), где разработали ГОСТ «Автомагистрали и скоростные автомобильные дороги. Организация и безопасность дорожного движения. Общие требования». Главная цель нововведения – повышение безопасности на дорогах страны.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о новых дорожных разметках и знаках, появившихся в этом году.

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