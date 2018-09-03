2018-09-03T05:56:00+03:00
Происшествия

Британский министр обороны заявил, что Великобритании угрожают террористы ИГ* из Афганистана

По словам Уильямсона, тысячи боевиков связаны с экстремистами по всей Европе и могут готовить теракты в Соединенном Королевстве
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Министр обороны Соединенного Королевства Гэвин УильямсонМинистр обороны Соединенного Королевства Гэвин УильямсонФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Великобритании угрожают террористы ИГ* из Афганистана, убежден британский министр обороны Гэвин Уильямсон. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News, которое вышло в эфир в ночь с воскресенья на понедельник.

По словам Гэвина Уильямсона, тысячи боевиков в Афганистане связаны с экстремистами по всей континентальной Европе и «имеют потенциал совершить атаки» в разных европейских странах, в том числе и в Соединенном Королевстве.

«Мы видим реальную угрозу, которая исходит от этих группировок для Великобритании», - подчеркнул глава британского оборонного ведомства, призвав спецслужбы страны сделать все возможное, чтобы предотвратить теракты.

Отмечается, что сейчас министр находится в Афганистане, куда Лондон по просьбе Вашингтона решил направить дополнительно 440 военнослужащих. Главной задачей британцев станет обучение местных коллег в академии по подготовке офицерского состава, расположенной в окрестностях Кабула.

*ИГ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар в Рио-де-Жанейро уничтожил Национальный музей Бразилии
Макрон: Я уважаю Путина и надеюсь на диалог с Россией
Археологи в Египте нашли одно из древнейших поселений эпохи неолита
На российских дорогах появятся динамические знаки ограничения скорости
В канадском городе Брамптон застрелили двух человек
Арестованный в Дании теплоход «Новая Земля» вернется в Мурманск
Во Франции признали победу Асада в сирийской войне
Украина обвинила Россию в намеренном создании очередей на границе с Крымом
В Москве убили сотрудника полиции
Рэпер Канье Уэст хочет сменить Трампа на посту президента США
Джеймса Бонда решили убить
В Норвегии загадочно пропал соратник Ассанжа
Тереза Мэй отказалась идти на противоречивые уступки по Brexit
Немецкие СМИ рассказали о планах Катара инвестировать в экономику Германии «миллиарды долларов»
Белый дом отчеканил памятную монету в честь встречи Путина и Трампа в Хельсинки
«У Киева нет шансов вернуть Крым»: Эксперт National Interest объяснил, почему
В столице Ливии объявили режим ЧП
В Эстонии установили памятник солдатам СС
Саманта Пауэр увидела на похоронах Маккейна зашифрованное «послание» Путину
Песков заявил о вреде «слива» закрытых данных о действующих политиках
Итог матча Зенит - Спартак: главный матч на старте сезона завершился вничью 0:0