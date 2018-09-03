Британский министр обороны заявил, что Великобритании угрожают террористы ИГ* из Афганистана

СЕГОДНЯ 05:44 2018-09-03T05:56:00+03:00

По словам Уильямсона, тысячи боевиков связаны с экстремистами по всей Европе и могут готовить теракты в Соединенном Королевстве

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Великобритании угрожают террористы ИГ* из Афганистана, убежден британский министр обороны Гэвин Уильямсон. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News, которое вышло в эфир в ночь с воскресенья на понедельник.

По словам Гэвина Уильямсона, тысячи боевиков в Афганистане связаны с экстремистами по всей континентальной Европе и «имеют потенциал совершить атаки» в разных европейских странах, в том числе и в Соединенном Королевстве.

«Мы видим реальную угрозу, которая исходит от этих группировок для Великобритании», - подчеркнул глава британского оборонного ведомства, призвав спецслужбы страны сделать все возможное, чтобы предотвратить теракты.

Отмечается, что сейчас министр находится в Афганистане, куда Лондон по просьбе Вашингтона решил направить дополнительно 440 военнослужащих. Главной задачей британцев станет обучение местных коллег в академии по подготовке офицерского состава, расположенной в окрестностях Кабула.

*ИГ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.