2018-09-03T07:19:11+03:00
Общество

Погода в Москве 3 сентября: Переменная облачность, местами небольшой дождь

Температура воздуха в Москве и области составит от 22 до 27 градусов тепла
Денис СУХОВ
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Погода в Москве 3 сентября: Переменная облачность, местами небольшой дождьПогода в Москве 3 сентября: Переменная облачность, местами небольшой дождьФото: Иван МАКЕЕВ
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Погода в Москве 3 сентября будет переменнооблачной, по области местами пройдут небольшие дожди. Ветер восточный и северо-восточный 3-8 метров в секунду. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Температура ночью в Москве 10…12 градусов, в центре до 16 градусов, по области 8…13градусов, днем в Москве 25…27 градусов, по области 22…27 градусов», - говорится в сообщении службы.

К вечеру характер погоды существенно не изменится, ночью по области пройдут небольшие дожди. Температура воздуха в Москве опустится до 12...14 градусов, в центре города — до 16-18 градусов. По области от 9 до 14 градусов тепла, ветер восточный 3-8 метров в секунду.

Во вторник и среду в столичном регионе до 25...27 градусов тепла, к концу недели дневные температуры поднимутся до 28...29 градусов. В четверг и пятницу синоптики прогнозируют небольшие дожди.

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