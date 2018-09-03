В России разработают десантный конвертоплан для ВДВ

СЕГОДНЯ 08:05 2018-09-03T08:05:27+03:00

Техническое задание на машину планируется получить до конца сентября

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В России планируется создать десантный конвертоплан для нужд ВДВ. Об этом сообщил источник в оборонной промышленности.

Отмечается, что в настоящее время ВДВ рассматривают возможность доставки десантников на поле боя с помощью конвертоплана.

«До конца сентября планируется получить техзадание и открыть опытно-конструкторскую работу по данной машине», - цитирует слова источника агентство РИА Новости.

Конвертоплан представляет собой летательный аппарат с поворотными движителями, как правило, винтовыми. Такие машины обладают возможностью вертикального взлета и посадки, а в случае использования низкооборотных легконагруженных винтов конвертоплан способен лететь в вертолетном режиме.

В то же время при большом угле поворота винтов машина летит с самолетной скоростью и соответствующей эффективностью в плане потребления топлива.

В настоящее время самым известным конвертопланом является американский Bell V-22 Osprey, стоящий на вооружении Корпуса морской пехоты и ВВС США.