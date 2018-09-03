В Москве прогнозируют желтый уровень погодной опасности

СЕГОДНЯ 09:16 2018-09-03T09:16:43+03:00

3 сентября в столичном регионе будет тепло и сухо, из-за этого сохраняется повышенный уровень пожароопасности

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В Москве и Подмосковье тепло и сухо, календарная осень не сказалась на температуре воздуха.

Столбики термометров поднимутся до 27 градусов тепла. Будет дуть теплый восточный ветер со скоростью 3-5 метров в секунду. В Москве максимальный показатель составит 24-25 градусов, а в Московской области температура будет чуть выше.

Погода, которую мы видим в первые дни осени, на четыре градуса превышает норму для этого времени года.

В Москве осадков не ожидается, хотя жители города увидят на небе облака, а вот в Подмосковье в некоторых районах могут пройти кратковременные дожди, преимущественно в западной части региона.

Из-за теплой и сухой погоды в регионе сохраняется повышенный уровень пожароопасности, сообщает газета "Известия".

Атмосферное давление будет в норме, его показатель составит 756 мм ртутного стола, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ранее синоптики рассказали, что лето-2018 года имеет все шансы стать самым продолжительным за всю историю метеонаблюдений в столице.