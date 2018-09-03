Федеральные операторы нашли способ частично компенсировать затраты на исполнение «закона Яровой»

СЕГОДНЯ 09:56 2018-09-03T09:56:25+03:00

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Федеральные операторы связи планируют оказывать региональным услуги по хранению трафика для исполнения «закона Яровой». Таким образом крупные компании намерены компенсировать часть собственных затрат на создание больших хранилищ данных.

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Так, компания «Мегафон» оценивает потенциальный спрос на такую услугу, рассылая региональным операторам опросник. В нем просят указать указать параметры сетей, включая число абонентов, входящий и исходящий трафик, пиковую нагрузку и прогноз по этим показателям на конец 2019 года.

«Пока мы анализируем потребности, после этого сможем принять решение о целесообразности запуска такой услуги», - заявили в компании.

Аналогичные возможности рассматривают в «МТС», а руководство «Ростелекома» уже заявило, что будет хранить переговоры и трафик абонентов Tele2, где владеет 45%. Запросы на аутсорсинг систем хранения данных плучает и провайдер «Акадо».

Напомним, так называемый «закон Яровой» предписывает операторам с 1 июля хранить в течение шести месяцев все телефонные разговоры абонентов, СМС и электронные сообщения интернет-пользователей, а с 1 октября — вообще весь трафик. Норма допускает возможность хранения данных на чужих мощностях при согласовании с ФСБ. Однако на данный момент с исполнением закона есть некоторые трудности.

В частности, на рынке нет необходимого оборудования для съема и хранения трафика, так как Минкомсвязи еще не выпустило приказ о его сертификации. Также пока неясно, придется ли малым региональным операторам хранить только внешний трафик или еще и внутренний — в последнем случае компаниям все равно нужно будет устанавливать собственное оборудование.

Источник издания полагают, что если все проблемные вопросы будут решены, услуга по хранению данных будет востребована у небольших региональных операторов.

«Крупные операторы при этом смогут окупить расходы на увеличение хранилищ и, возможно, даже получат прибыль», - добавил собеседник газеты.