В «Сколково» научили медтехнику контролировать состояние беременной через Интернет

СЕГОДНЯ 10:10 2018-09-03T10:10:30+03:00

В "Сколково" разработали прибор для дистанционного слежения за развитием плода Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новое устройство может непрерывно следить за развитием ребенка и передавать сведения врачу через Всемирную паутину

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В «Сколково» разработали новый портативный прибор для проведения кардиотокографии (КГТ) беременным. Особенность новинки в том, что устройство позволяет дистанционно следить за развитием плода и передавать данные лечащему врачу через Интернет.

Новинка была разработана в рамках проекта «Юсонтек». Медики уже оценили разработку и уверены, что у нее большое будущее.

Сегодня контроль за развитием сердца малыша проводится только в медицинских учреждениях с помощью стационарного оборудования. Портативный прибор позволит проводить мониторинг непрерывно и избавит беременную от необходимости являться на процедуру в консультацию или больницу.

Разработка представляет собой два миниатюрных датчика, которые крепятся на теле пациентки. К ним прилагается мобильный регистратор, размером с небольшой смартфон. На регистраторе размещена специальная кнопка, ее рекомендуется включать при двигательной активности плода, это позволит получить более информативную картину.

Еще один плюс в том, что данные с оборудования непрерывно передаются лечащему врачу через Интернет.

Особенно новинка актуальна для случаев, когда развитие плода происходит с задержкой.

Акушеры-гинекологи отмечают, что данный вид мониторинга – это основной способ выявить отклонения в развитии малыша. Если есть угрозы, то процедура проводится не менее двух раз в сутки, сообщает газета "Известия".

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