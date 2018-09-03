2018-09-03T10:30:58+03:00
Политика

Эксперт прокомментировал слова Макрона о планах Путина «демонтировать» Евросоюз

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ уверен, что таким образом Макрон пытается показать, что он «объективный» политик
Ася РОМАНЧУК
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Эксперт прокомментировал слова Макрона о планах Путина "развалить" ЕСЭксперт прокомментировал слова Макрона о планах Путина "развалить" ЕСФото: REUTERS
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Богдан Безпалько, Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, прокомментировал высказывая президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Владимир Путин мечтает о «демонтаже» Евросоюза.

Эксперт уверен, что это было сказано из-за того, что президент Франции находится под постоянным давлением США. Кроме того, Макрон в своей политической карьере часто делает «противоречивые» заявления.

«Очевидно, что его риторика — следствие противостояния стран. Макрон хочет показать, что является «объективным» политиком, который выступает не только с антиамериканскими заявлениями, но и с антироссийскими», - комментирует RT Богдан Безпалько.

Франция и Макрон находятся под сильным давлением США. Единственный верный путь для ЕС - это развиваться самостоятельным путем. Именно такой Евросоюз важен для России с экономической точки зрения.

«России выгоден ЕС, с которым выстроены хорошие партнёрские торгово-экономические отношения, а не его распад, стагнация экономики и потеря рынка сбыта, выстраивание новых правил каждой страной — это очевидно», — резюмирует Безпалько.

Сайт kp.ru писал, что не так давно Эммануэль Макрон признался, что уважает российского президента, но уверен, что Путин мечтает о развале ЕС.

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