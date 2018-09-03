2018-09-03T10:56:59+03:00
Общество

Ростехнадзор займется контролем радиоактивных загрязнений

Ведомство будет следить за выводом из эксплуатации объектов использования атомной энергии. Еще под контроль попадут вопросы утилизации опасных отходов
Ася РОМАНЧУК
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Ростехнадзор проконтролирует опасные оъектыРостехнадзор проконтролирует опасные оъектыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Ростехнадзоре разработали проект, который усилит контроль за опасными объектами. Ведомство будет следить за выводом из эксплуатации объектов использования атомной энергии и утилизацией радиоактивных отходов производства.

По новым правилам вывести из использования опасный объект станет не так просто. Специалисты будут обследовать площадку и проверять уровень остаточных радиоактивных загрязнений. То есть, загрязнений, которые наносятся окружающей среде техногенными источниками излучения.

Результаты обследования будут заноситься в таблицу, которая поможет рассчитать «годовую эффективную дозу облучения». Этот показатель будет сохранен, несмотря на вывод опасного объекта из эксплуатации. На основании данных показателей будет решаться, допустимо ли вести на объекте какую-либо хозяйственную деятельность.

В 2017 году в России из эксплуатации выведено восемь ядерно и радиационно опасных объектов,- сообщает газета «Известия».

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