2018-09-03T11:18:56+03:00
Экономика

Доллар и евро растут к рублю на открытии торгов Мосбиржи

Стоимость нефти эталонных марок демонстрирует умеренное снижение
Денис СУХОВ
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Доллар и евро растут к рублю на открытии торгов МосбиржиДоллар и евро растут к рублю на открытии торгов МосбиржиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 18 копеек и составил 67,73 рубля.

В свою очередь курс евро поднялся по сравнению с уровнем закрытия в пятницу на 20 копеек и достиг 78,57 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Таким образом, после ощутимой коррекции в конце лета, рубль снова начал терять позиции по отношению к основным резервным валютам.

В свою очередь стоимость нефти эталонных марок также демонстрирует снижение.

Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent торговались утром 3 сентября на лондонской бирже ICE Futures по $77,39 за баррель, потеряв 25 центов или 0,32%.

Октябрьские фьючерсы на марка WTI подешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 18 центов или 0,26% - до $69,62.

По мнению экспертов, нефть продолжит дешеветь, пока участники рынка ожидают увеличения добычи странами ОПЕК и Россией.

Напомним, помимо нефтяных котировок серьезное давление на рубль оказывает непростая внешнеполитическая конъюктура. В частности, речь идет об антироссийских санкциях США, вступивших в силу 27 августа. Второй, более жесткий пакет ограничений, может быть введен уже в ноябре.

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