Минобороны восстановит 10 тысяч военных памятников

СЕГОДНЯ 11:24 2018-09-03T11:24:45+03:00

Работы будут вестись в ближайшие 6 лет. За это время будут реконструированы и восстановлены объекты в 72 регионах страны

Изменить размер текста: A A

В Минобороны панируют восстановить десять тысяч военно-мемориальных объектов по всей стране. Работы будут вестись на протяжении шести лет в 72 регионах.

В ведомстве поделились планами, что будут созданы новые некрополи и мемориалы солдатам и офицерам, погибшим в Великой Отечественной войне.

Реконструкции проведутся в рамках федеральной программы, деньги тоже будут выделены из казны. Всего уйдет прядка 4,2 млрд рублей.

Работы по восстановлению требуют большинство имеющихся мемориальных объектов. Половина из них находятся в удовлетворительном состоянии, 30% - требуют ремонта и только каждый пятый в хорошем состоянии.

Статистика объясняется несколькими причинами: львиная доля памятников возводилась после войны из недолговечных материалов — гипса, гранитной крошки, низкокачественных сортов бетона. Еще одна причина упадка - это сокращение шефской помощи со стороны школ, предприятий.

Кроме реконструкции имеющихся комплексов, будут возведены новые. Создадут 14 некрополей для погребения останков солдат и офицеров, найденных во время поисковых работ. Только в Крыму появится четыре новых воинских кладбища, а всего на действующие мемориальные сооружения России будет нанесено 222 589 имен солдат и офицеров.

В военном ведомстве посчитали, что федеральный бюджет сможет выделить 3,9 млрд рублей, остальную сумму должны будут взять на себя региональные власти, - пишет газета «Известия».