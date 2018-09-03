2018-09-03T11:40:24+03:00
Политика

«От дипломатии к шантажу»: Лавров обвинил США в установлении диктатуры вместо диалога

Глава МИД РФ отметил, что Вашингтон стремится пересмотреть все основополагающие элементы международных отношений
Денис СУХОВ
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Министр иностранных дел России Сергей ЛавровМинистр иностранных дел России Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Попытки США пересмотреть все основы международных отношений выражаются в диктате, ультиматумах и шантаже. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами МГИМО.

«Есть небольшая группа стран, которую возглавляют США и которая не хочет диалога, а хочет вместо дипломатии применять диктат - ультиматумы, шантаж», - отметил Лавров.

По мнению министра, такая ситуация наблюдается ежедневно на фоне попыток США подвергнуть полному пересмотру сначала Парижское соглашение по климату, затем соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли и Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе.

«И уже во весь рост встает проблема будущего ВТО, которую США прямо называют несправедливой, устаревшей и т.д.», - добавил Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что действия Вашингтона нельзя охарактеризовать иначе как «стремление к тотальному доминированию». В случае противодействия США отбрасывают дипломатию и применяют санкции, при этом американское законодательство экстраполируется на вес мир.

«Экстерриториальность применения мер одностороннего нелегитимного принуждения становится серьезнейшей проблемой для многих стран мира - как для развивающихся государств, так и среди западных стран, прямых союзников США», - резюмировал Лавров.

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