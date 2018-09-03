2018-09-03T11:59:22+03:00
Наука

Ученые подтвердили смертельную опасность физических нагрузок

Спорт может навредить сердечно-сосудистой системе
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые подтвердили опасность спорта для здоровьяУченые подтвердили опасность спорта для здоровья
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Спортсмены являются наиболее уязвимой категорией для сердечно-сосудистых заболеваний. С таким заявлением выступили ученые из университета Британской Колумбии, подтвердив тем самым теорию об опасности физических нагрузок.

По данным специалистов, у людей, которые регулярно занимаются спортом, значительно возрастает риск преждевременной смерти. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные о здоровье 800 атлетов в возрасте от 35 лет и старше. Все они подвергались физическим нагрузкам по меньшей мере три раза в неделю.

В результате, у 98 из них были выявлены признаки сердечно-сосудистых заболеваний, а у 10 - тяжелые нарушения функций коронарной артерии без проявления симптомов, пишет сайт телеканала «Звезда».

В ходе исследования добровольцы рассказывали о своем образе жизни, делились медицинской историей семьи и отвечали на вопросы, связанные со здоровьем. После анкетирования и ряда исследований специалиста подтвердили опасность для здоровья чрезмерных нагрузок, пишет ФАН.

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