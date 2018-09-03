2018-09-03T12:08:57+03:00
Политика

Порошенко пообещал, что Киев не введет военное положение в Донбассе

По мнению украинского президента, страна сможет пройти «военные испытания» и без «ограничения демократии»
Денис СУХОВ
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Киев не станет вводить военное положение в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Для меня было очень непростым решением, принять его и защитить перед парламентом, о том, что нет, мы не будем вводить военное положение, поскольку ценности демократии для нас не менее важны, чем ценности суверенитета», - заверил Порошенко, выступая в ходе дискуссионного клуба в лицее «Научная смена» в Киеве.

По мнению украинского президента, страна сможет пройти «военные испытания» и без «ограничения демократии».

Напомним, на фоне госпереворота в Киеве в 2014 году жители Донбасса провели референдум, по итогам которого провозгласили независимость и создание Донецкой и Луганских народных республик. В ответ Киев начал в регионе силовую операцию, которая продолжается до сих пор. Жертвами конфликта, по данным ООН, стали как минимум 10 тысяч человек.

В феврале этого года Порошенко подписал закон «О реинтеграции Донбасса», который позволяет президенту вводить военное положение на отдельных территориях страны. Кроме того, норма легализовала применение вооруженных сил в Донбассе и наделила украинских военных практически неограниченными полномочиями по отношению к гражданскому населению — теперь за сохранение демократических ценностей в подконтрольной Киеву части региона можно не волноваться.

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