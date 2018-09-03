2018-09-03T13:01:49+03:00
Политика

Лавров: Встреча Путина и премьер-министра Армении состоится в ближайшее время

По словам главы МИД РФ, в Москве испытывают беспокойство за своего союзника по ОДКБ
Денис СУХОВ
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Никол Пашинян и Владимир Путин Фото: Михаил Климентьев/ТАССНикол Пашинян и Владимир Путин Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна должна состояться в ближайшее время. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в понедельник перед студентами МГИМО.

«Будет важно посмотреть, как сам новый лидер Армении оценивает перспективы развития ситуации в его стране. Нам небезразлично, как в этой ситуации выглядят обязательства республики перед Организацией договора о коллективной безопасности», - заявил Лавров.

Министр напомнил, что обязательства Еревана перед ОДКБ продолжают действовать, в том числе в том, что касается укрепления репутации и престижа организации. В этой связи в Москве испытывают тревогу из-за того, что ситуация в Армении «продолжает бурлить».

«В частности, расследуются события десятилетней давности, происходят аресты. Мы считаем это внутренним делом Армении. И хотим, чтобы эти внутренние дела оставались на прочной почве закона и конституции, а также были поскорее преодолены с тем, чтобы Армения могла сконцентрироваться на созидательных задача», - добавил Лавров.

Дипломат подчеркнул заинтересованность России в том, чтобы экономическая и политическая ситуация в государстве-союзнике оставалась стабильной и благоприятной для развития, улучшения социальной сферы.

«Это все то, что мы пытаемся делать и через наше интеграционное экономическое объединение - Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а в плане безопасности — ОДКБ», - заключил министр.

Глава МИД РФ также отметил, что Москва внимательно следит за развитием событий в Армении, но, в отличие от остальных внешних игроков, не позволяет себе действий или заявлений, которые «даже с натяжкой» можно было бы расценить как вмешательство во внутренние дела республики.

Первая встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна прошла 14 мая в Сочи на полях заседания Высшего евразийского экономического совета. Спустя месяц премьер Армении прибыл в Москву на открытие ЧМ-2018, а 16 августа президент РФ обсудил с политиком актуальную повестку по телефону.

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