Глава иранской дипломатии прибыл в Сирию для переговоров с Асадом

СЕГОДНЯ 13:24 2018-09-03T13:24:30+03:00

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Дамаск во главе делегации для переговоров с сирийским коллегой Валидом Муаллемом, а также президентом арабской республики Башаром Асадом и председателем правительства Имадом Хамисом.

Ожидается, что в ходе консультаций Зариф обсудит с сирийским руководством ситуацию в провинции Идлиб и вопросы двусторонних отношений. По мнению главы иранской дипломатии, борьба с терроризмом на территории Сирии близка к завершению.

«В Сирии идет завершающий этап борьбы с терроризмом. Провинция Идлиб должна быть очищена от остающихся там экстремистских группировок, таких, как «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ)», - подчеркнул Зариф.

Он также отметил, что после завершения боевых действий в Сирии начнется этап восстановления, и союзные государства намерены оказать республике помощь в этом.

В свою очередь представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми уточнил, что конкретные аспекты антитеррористической операции в Идлибе будут согласовываться на трехстороннем саммите России, Ирана и Турции в Тегеране 7 сентября.

«Нет сомнений, что саммит в Тегеране может помочь установлению мира, безопасности и стабильности в Сирии. Я надеюсь, саммит будет полезным для населения региона и особенно для жителей Сирии», - заключил Гасеми.

Ранее Россия, Иран и Турция дважды проводили трехсторонние саммиты по Сирии на высшем уровне. Первая встреча состоялась в Сочи 22 ноября 2017 года, а вторая — 4 апреля этого года в Анкаре.