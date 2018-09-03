Польские следователи совместно с российскими коллегами осматривают обломки Ту-154 Качиньского

СЕГОДНЯ 13:48 2018-09-03T13:49:07+03:00

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Российские и польские следователи приступили к совместному дополнительному осмотру обломков самолета Ту-154 президента Леха Качиньского, разбившегося в под Смоленском в апреле 2010 года.

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«Сегодня в рамках очередного запроса польских коллег о правовой помощи представители Следственного комитета совместно с сотрудниками компетентных органов Польши приступили к дополнительному осмотру частей самолета, потерпевшего крушение восемь лет назад», - рассказала Петренко.

По ее словам, следователи-криминалисты применяют современную технику, позволяющую в том числе сделать сферическую панораму объектов. Взаимодействие между российскими и польскими специалистами осуществляется на высоком профессиональном уровне.

Представитель СК отметила, что основная работа по по делу об авиакатастрофе завершена: материалы составляют более 700 томов. Было допрошено более 500 свидетелей, осмотрено свыше 17 тыс. вещественных доказательств, проведены полторы тысячи судебных экспертиз. Потерпевшими по уголовному делу признаны более 80 человек.

Петренко подчеркнула, что российская сторона не имеет сомнений в обстоятельствах и причинах крушения Ту-154 Качиньского — авария произошла из-за «ошибочных действий экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости, а также не отреагировал на систему раннего предупреждения о приближении земли».

И российские, и польские эксперты тщательно проверили версию о взрыве на борту лайнера, однако следы взрывчатых веществ обнаружены не были.

«Для специалиста, знающего законы физики и аэродинамики, будет совершенно очевидно, что с учетом имеющихся повреждений самолета никакого взрыва быть не могло», - заключила Петренко.

Напомним, Ту-154 Леха Качиньского разбился 10 апреля 2017 года при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северский в условиях сильного тумана и плохой видимости. Лайнер зацепил верхушки деревьев, перевернулся и рухнул на землю, полностью разрушившись. Находившиеся на борту 96 человек, включая президента Польши и его супругу, погибли.