2018-09-03T14:44:29+03:00
В мире

На встречу с Макроном пришли ученики в футболках «Россия-2018»

В начале нового учебного года президент Франции посетил одну из школ страны
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Франции Эммануэль Макрон посетил школу в ЛавалеПрезидент Франции Эммануэль Макрон посетил школу в ЛавалеФото: REUTERS
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В понедельник, 3 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон посетил школу в Лавале - городе, расположенном на западе Пятой республики. Визит в учебное заведение был приурочен к началу учебного года.

Стоит отметить, что вместе с французским лидером в школу приехали министр образования страны Жан-Мишель Бланкен и госсекретарь по делам лиц с ограниченными возможностям Софи Клюзель.

В частности, в ходе визита политики посетили один из уроков, где пообщались с учениками. Причем одна из фотографий, сделанных в ходе беседы главы государства со школьниками, привлекла особое внимание. На снимке видно, что на первой парте, то есть непосредственно перед выступающим Макроном, сидел юноша в футболке с надписью «Россия-2018».

Одна из фотографий, сделанных в ходе беседы Макрона со школьниками, привлекла особое внимание Фото: REUTERS

Одна из фотографий, сделанных в ходе беседы Макрона со школьниками, привлекла особое вниманиеФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, 1 сентября, в День знаний, президент России Владимир Путин также побывал в одной из школ страны. Так, он посетил сочинский центр для одаренных детей «Сириус», где не только поздравил всех с праздником, но и пообщался с победителями научных олимпиад.

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