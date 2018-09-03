2018-09-03T16:51:45+03:00
Авто

Цены на новые автомобили в России выросли у 18 автопроизводителей

‍В частности, аналитики отметили повышение стоимости на некоторые модели Hyundai, Mazda, Subaru, Mercedes-Benz и Toyota
Дарья ИВАШКИНА
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Hyundai SolarisHyundai SolarisФото: производителя
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Аналитики выяснили, как изменились цены на российском авторынке во второй половине августа. Как оказалось, с 16-го по 31 августа 18 автопроизводителей повысили цены на машины в нашей стране.

Так, у Hyundai в цене возросли седаны Solaris и Elantra: они подорожали на сумму от трех до 55 тысяч рублей. Увеличилась стоимость и большинства моделей Mercedes-Benz (на 20 - 350 тысяч). У Toyota на 65 тысяч рублей подорожал внедорожник Land Cruiser.

А вот Mazda вообще повысила цены на весь свой модельный ряд (на сумму от 12 до 35 тысяч рублей). Подорожали и все автомобили марки Subaru (на 19 - 70 тысяч рублей), сообщает «Автостат».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в марте появились слухи об очередном подорожании иномарок в России. Тогда правительство утвердило новые ставки утилизационного сбора, чтобы защитить отечественных производителей.

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