2018-09-03T17:09:24+03:00
Политика

Путин наградил четырех граждан Пакистана за спасение российского альпиниста

Александр Гуков был спасен 31 июля с пика Латок I в Каракоруме [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Александра Гукова спасли военные Пакистана Фото: Анна ПиуноваАлександра Гукова спасли военные Пакистана Фото: Анна Пиунова
Изменить размер текста:

В понедельник, 1 сентября, стало известно, что президент РФ Владимир Путин наградил четырех граждан Пакистана, участвовавших в спасении российского альпиниста Александра Гукова.

Согласно подписанному главой нашего государства указу, Кази Мухаммад, Абид Рафик, Мухаммад Анджум Рафик и Факхар-и-Аббас стали кавалерами ордена Дружбы. «За участие в операции по спасению российского альпиниста наградить граждан Исламской Республики Пакистан орденом Дружбы», - говорится в документе, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июле альпинисты Александр Гуков из Санкт-Петербурга и Сергей Глазунов из Иркутска были заблокированы на крутом склоне горы Латок I в Пакистане. Глазунов сорвался и погиб. А Гукову удалось закрепиться на высоте 6,2 тысячи метров. Из-за погодных условий вертолеты не сразу смогли добраться до россиянина. Однако 31 июля появилась информация о спасении альпиниста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дневник русского альпиниста, выжившего в горах Пакистана: Я был дома, ел пельмени... А потом очнулся на краю пропасти

Спасенный Александр Гуков рассказал, как продержался целую неделю на выступе скалы (подробности)

Альпинист Александр Гуков вернулся из Пакистана в Россию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава МИД Германии сравнил США с питоном
Цены на новые автомобили в России выросли у 18 автопроизводителей
Савченко отказалась идти на сделку со следствием
Порошенко намерен убрать из конституции Украины статью о Черноморском флоте РФ в Крыму
МИД Франции: Убийство главы ДНР не ставит под сомнение Минские соглашения
Порошенко предложил переименовать улицу героя СССР Ивана Кудри в Киеве в честь Маккейна
Песков назвал грубыми попытки спецслужб США вербовать россиян
Песков ответил на слова Макрона о «мечте» России развалить ЕС
Ученые создали препарат, продлевающий жизнь до 150 лет
На встречу с Макроном пришли ученики в футболках «Россия-2018»
Порошенко поручил не продлевать договор о дружбе с Россией
«Снимаю шляпу»: Лавров оценил влияние Лондона на европейскую дипломатию
Польские следователи совместно с российскими коллегами осматривают обломки Ту-154 Качиньского
Глава иранской дипломатии прибыл в Сирию для переговоров с Асадом
Лавров: Встреча Путина и премьер-министра Армении состоится в ближайшее время
Лавров: Сложившуюся в сирийском Идлибе ситуацию более нельзя терпеть
Семь человек ранены во время стрельбы у ночного клуба в США
Порошенко пообещал, что Киев не введет военное положение в Донбассе
Ученые подтвердили смертельную опасность физических нагрузок
Ученые назвали страшные последствия спорта