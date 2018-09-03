Путин наградил четырех граждан Пакистана за спасение российского альпиниста

СЕГОДНЯ 17:09 2018-09-03T17:09:24+03:00

Александр Гуков был спасен 31 июля с пика Латок I в Каракоруме [видео]

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В понедельник, 1 сентября, стало известно, что президент РФ Владимир Путин наградил четырех граждан Пакистана, участвовавших в спасении российского альпиниста Александра Гукова.

Согласно подписанному главой нашего государства указу, Кази Мухаммад, Абид Рафик, Мухаммад Анджум Рафик и Факхар-и-Аббас стали кавалерами ордена Дружбы. «За участие в операции по спасению российского альпиниста наградить граждан Исламской Республики Пакистан орденом Дружбы», - говорится в документе, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июле альпинисты Александр Гуков из Санкт-Петербурга и Сергей Глазунов из Иркутска были заблокированы на крутом склоне горы Латок I в Пакистане. Глазунов сорвался и погиб. А Гукову удалось закрепиться на высоте 6,2 тысячи метров. Из-за погодных условий вертолеты не сразу смогли добраться до россиянина. Однако 31 июля появилась информация о спасении альпиниста.

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