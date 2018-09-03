СЕГОДНЯ 17:19 2018-09-03T17:19:44+03:00

Глава МИД Германии сравнил США с питоном, а ЕС - с кроликом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что Европейскому союзу стоит отказаться от принципа единогласного принятия решений. Он отметил, что из-за водимых Америкой санкций ЕС выглядит перед штатами «как кролик перед удавом».

«В случае экономических санкций или таможенных пошлин мы не должны сидеть как кролики перед удавом», — приводит слова политика ФАН.

По мнению министра, действующий регламент действует на представителей разных стран негативно и способствует разобщенности внутри содружества. При этом Маас отметил, что страны могут действовать сплоченно, когда ситуация того требует. В качестве примера он привел единодушную реакцию Европы на введение правительством США таможенных пошлин и выходе Штатов из иранской ядерной сделки.

Кроме того министр раскритиковал политику американского президента Дональда Трампа и выразил недовольство высказываниями главы Белого дома о том, что Европейский союз — это враг США, передает Пятый канал.