За год новой недвижимости в Москве стало почти на 30% больше
В Москве творится строительный бум. По итогам января-августа 2018 года объем ввода недвижимости увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29%, сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
За восемь месяцев 2018 года введено 3 млн 860 тыс. кв.м недвижимости. Это на 871,9 тыс. кв.м больше чем за восемь месяцев 2017 года, отметил руководитель департамента Сергей Левкин.
Причем, основная часть — вовсе не жилье. Жилые метры составили примерно только треть — 1,357 млн кв.м. Причем из них 1,2 млн построено за счет внебюджетных источников.
До конца 2023 года в столице планируется ввести около 51 млн кв.м недвижимости, в том числе 20,5 млн кв.м жилья.