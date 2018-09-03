За год новой недвижимости в Москве стало почти на 30% больше

СЕГОДНЯ 18:25 2018-09-03T18:25:54+03:00

До конца 2023 года в столице планируется ввести около 51 млн кв.м недвижимости Фото: Евгения ГУСЕВА

Прирост по сравнению с августом прошлого года составил более 870 тыс. кв.м.

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В Москве творится строительный бум. По итогам января-августа 2018 года объем ввода недвижимости увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29%, сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

За восемь месяцев 2018 года введено 3 млн 860 тыс. кв.м недвижимости. Это на 871,9 тыс. кв.м больше чем за восемь месяцев 2017 года, отметил руководитель департамента Сергей Левкин.

Причем, основная часть — вовсе не жилье. Жилые метры составили примерно только треть — 1,357 млн кв.м. Причем из них 1,2 млн построено за счет внебюджетных источников.

До конца 2023 года в столице планируется ввести около 51 млн кв.м недвижимости, в том числе 20,5 млн кв.м жилья.