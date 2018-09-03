2018-09-03T18:50:34+03:00
Политика

На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка

Как заметил журналист, в городе сложилась нервная обстановка [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Ведущий Артем Шейнин (слева) и военкор Семен ПеговВедущий Артем Шейнин (слева) и военкор Семен ПеговФото: кадр с видео
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В понедельник, 3 сентября, стало известно о нападении на российского военного корреспондента Семена Пегова в Донецке.

Причем атаковали журналиста в прямом эфире: неизвестный набросился на него во время прямого включения для передачи «Время покажет» на Первом канале. При этом видео, на котором запечатлен инцидент, уже появилось в сети.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как после очередного вопроса ведущего Артема Шейнина кто-то внезапно выхватили военкора из кадра. Однако спустя несколько минут Пегов вернулся в эфир. А на заднем плане в этот момент завязалась драка.

Причем, появившись в кадре после нападения, журналист заверил, что «все нормально», заметив при этом, что в Донецке сложилась нервная обстановка. «Все нормально... Обстановка достаточно нервная, но такие люди, как этот парень, которые не могут себя удержать в руках, они не с нами», - сказал Семен Пегов.

Неизвестный в форме напал на российского журналиста Семена Пегова во время прямого эфира из Донецка.

Стоит отметить, что военкор в эфире передачи «Время покажет» комментировал убийство главы ДНР Александра Захарченко.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Захарченко и его охранник погибли 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар», расположенном в центре Донецка. Кроме того, ранения различной степени тяжести тогда получили еще 12 человек, в том числе министр доходов и сборов народной республики Александр Тимофеев.

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