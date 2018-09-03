Российские футболисты поздравили Черчесова с юбилеем, выйдя на поля с накладными усами

СЕГОДНЯ 19:39 2018-09-03T19:40:04+03:00

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В понедельник футболисты сборной России оригинально поздравили своего главного тренера Станислава Черчесова с прошедшим днем рождения: в минувшее воскресенье, 2 сентября, наставнику исполнилось 55 лет

«Футболисты сбороной России креативно поздравили главного тренера Станислава Черчесова с прошедшим 55-летием», - говорится в официальном Twitter нашей национальной команды. Как выяснилось, игроки вышли на тренировку, которая прошла 3 сентября на базе в Новогорске, с накладными усами и в футболках с изображением Черчесова в скафандре космонавта.

Сборная России по футболу поздравила Станислава Черчесова с 50-летием.

Кроме того, футболисты преподнесли тренеру подарок - игровую футболку с номером 55.

Стоит отметить, что усы Станислава Черчесова стали одним из символов успешного выступления сборной РФ на чемпионате мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018), проходившего с 14 июня по 15 июля в России. Тогда флешмоб «Усы надежды» охватил всю страну.