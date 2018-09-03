Умер клавишник Ника Кейва Конвэй Сэведж

СЕГОДНЯ 20:01 2018-09-03T20:02:10+03:00

О том, что умер клавишник Ника Кейва, стало известно в понедельник, 3 сентября

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В понедельник, 3 сентября, появилась информация о том, что умер клавишник Ника Кейва. Как стало известно, участник австралийской рок-группы Nick Cave and the Bad Seeds Конвэй Сэведж скончался в возрасте 58 лет от рака мозга.

Печальной новостью поделился фронтмен коллектива. Так, Ник Кейв попрощался с клавишником на своем официальном сайте. «Конвэй был нитью анархии, протягивавшейся сквозь выступления группы. Его все любили, музыканты и фанаты. <…> До свидания, Конвэй, наши глаза полны слез», - говорится в опубликованном сообщении.

СПРАВКА «КП»

Конвэй Сэведж пришел в группу Nick Cave and the Bad Seeds в 1990 году. При этом он играл на клавишных, исполнял органные партии, а заодно и был бэк-вокалистом. Однако в прошлом году у него диагностировали опухоль мозга, в связи с чем он был вынужден покинуть группу.