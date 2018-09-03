2018-09-03T20:23:55+03:00
Политика

В Госдуме предложили Порошенко исключить из конституции Украины Крым

Депутат Михаил Шеремет прокомментировал намерение Киева убрать из основного закона страны положение о Черноморском флоте
Дарья ИВАШКИНА
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Здание Госдумы в МосквеЗдание Госдумы в Москве
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В Госдуме прокомментировали предложение президента Украины Петра Порошенко исключить из конституции незалежной положение о Черноморском флоте (ЧФ). Так, депутат нижней палаты российского парламента Михаил Шеремет посоветовал главе соседнего государства убрать из основного закона страны не только положение о ЧФ, но и в целом все, что связано с Крымом.

«Вслед за Черноморским флотом было бы логично исключить из конституции Украины все, что связано с Крымом и городом русской славы Севастополем», - сказал парламентарий, напомнив при этом, что Крымский полуостров уже давно является частью РФ и не имеют ничего общего с Украиной.

Также Шеремет рекомендовал Киеву оставить все иллюзии насчет возращения Крыма и перестать смотреть на «отрезанный ломоть». По мнению политика, властям незалежной уже пока начать действовать, исходя из реальной политической обстановки, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник стало известно о намерении Порошенко убрать из конституции Украины статью о ЧФ в Крыму. Как выяснилось, украинский лидер хочет исключить из основного закона положение, позволяющее размещать на территории страны иностранные военные базы на условиях аренды.

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