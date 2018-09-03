2018-09-03T20:48:11+03:00
Политика

МИД РФ не собирается обращать внимание на продление санкций ЕС

Как заметил замминистра Олег Сыромолотов, Россия развивается своим путем
Дарья ИВАШКИНА
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МИД РФ не собирается обращать внимание на продление санкций ЕСМИД РФ не собирается обращать внимание на продление санкций ЕСФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В МИД РФ прокомментировали появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что послы 28 стран-членов Евросоюза согласовали очередное продление индивидуальных санкций против России. Как заявил замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов, Москва вообще не собирается обращать внимание на новое продление ограничительных мер.

При этом дипломат отметил, что в настоящее время во многих европейских странах уже проводят дискуссии относительно необходимости отмены ограничений, введенных в отношении России. «Во многих странах идут разговоры, что санкции надо отменять. Будут они, не будут - в данной ситуации Россия развивается своим путем и обращать внимание на эти санкции не будет», - цитирует Сыромолотова ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, сейчас в отношении нашей страны действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму. Что касается индивидуальных санкций, то в настоящее время в европейском черном списке фигурируют 155 человек и 44 организации из РФ.

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