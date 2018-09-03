У здания Би-би-си в Лондоне подорвали автомобиль
В понедельник, 3 сентября, появилась информация о том, что возле главного здания телерадиокомпании Би-би-си, находящегося в престижном районе Лондона Мерилибон, подорвали автомобиль.
Речь идет о контролируемом подрыве: полиция британской столицы с помощью самоходного робота, предназначенного для поиска и обезвреживания взрывных устройств, взорвала подозрительный фургон - оранжевый минивэн без опознавательных знаков.
Как рассказали журналистам очевидцы, всего было произведено три взрыва. Причем в тот момент здание штаб-квартиры Би-би-си было заблокировано: никого не выпускали и не впускали. При этом сотрудников телерадиовещательной организации в целях безопасности попросили держаться подальше от окон, пишет The Sun.
Кстати, отметим, полиция Лондона уже далеко не в первый раз производит контролируемый подрыв в городе. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в июле прошлого года правоохранители таким же образом избавились от подозрительного предмета на Рассел-сквер.