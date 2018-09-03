2018-09-03T22:21:18+03:00
В мире

У здания Би-би-си в Лондоне подорвали автомобиль

Британская полиция произвела контролируемый подрыв подозрительного фургона
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
У здания Би-би-си в Лондоне подорвали автомобильУ здания Би-би-си в Лондоне подорвали автомобильФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В понедельник, 3 сентября, появилась информация о том, что возле главного здания телерадиокомпании Би-би-си, находящегося в престижном районе Лондона Мерилибон, подорвали автомобиль.

Речь идет о контролируемом подрыве: полиция британской столицы с помощью самоходного робота, предназначенного для поиска и обезвреживания взрывных устройств, взорвала подозрительный фургон - оранжевый минивэн без опознавательных знаков.

Как рассказали журналистам очевидцы, всего было произведено три взрыва. Причем в тот момент здание штаб-квартиры Би-би-си было заблокировано: никого не выпускали и не впускали. При этом сотрудников телерадиовещательной организации в целях безопасности попросили держаться подальше от окон, пишет The Sun.

Кстати, отметим, полиция Лондона уже далеко не в первый раз производит контролируемый подрыв в городе. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в июле прошлого года правоохранители таким же образом избавились от подозрительного предмета на Рассел-сквер.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Афганец, напавший с ножом на людей в Амстердаме, объяснил мотивы своей атаки
Ростуризм исключил «Натали Турс» из федерального реестра туроператоров
Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов: Выборы во Владимирской области выиграет губернатор Светлана Орлова
В ЕС прокомментировали убийство главы ДНР Захарченко
Порошенко «взбесился» из-за одного слова Тимошенко
Орнелла Мути заявила о желании стать гражданкой России
Россия может продолжить поставки ракетных двигателей в США
Порошенко пообещал до 30 сентября уведомить Россию о прекращении договора о дружбе‍
МИД РФ не собирается обращать внимание на продление санкций ЕС
В Госдуме предложили Порошенко исключить из конституции Украины Крым
Умер клавишник Ника Кейва Конвэй Сэведж
Российские футболисты поздравили Черчесова с юбилеем, выйдя на поля с накладными усами
Выставку Бэнкси в Москве посетили более 300 тысяч человек
На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка
За год новой недвижимости в Москве стало почти на 30% больше
МИД РФ пообещал, что Россия поможет ДНР в расследовании убийства Захарченко
В ФСБ заявили, что доходы ИГ* упали в 10 раз
ФСБ направила специалистов в ДНР для участия в расследовании убийства Захарченко‍
Американские ученые рассказали, как спасти Землю
Путин 7 сентября посетит Иран для участия в переговорах по Сирии
Глава МИД Германии сравнил США с питоном