2018-09-03T23:15:51+03:00
Политика

Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов: Выборы во Владимирской области выиграет губернатор Светлана Орлова

По мнению аналитика, в пользу главы региона говорят реальные изменения в области и поддержка на федеральном уровне
Ксения БОГДАНОВА
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Выборы во Владимирской области 9 сентября выиграет губернатор Светлана Орлова, заявил сегодня глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов в ходе круглого стола в ЭИСИ. По мнению аналитика, глава региона проделала в области большую работу, и даже конфликт с местными олигархическими группами не помешает ей одержать победу. По словам Кузневцова, у Орловой сложился имидж губернатора, принесшего в регион реальные изменения. В пользу главы региона говорит и то, что она пользуется поддержкой на федеральном уровне. Во время встречи Светланы Орловой с Владимиром Путиным президент принял решение выделить 1,5 млрд. руб. на строительство перинатального центра.

«Как бы люди не относились к Орловой, они видят, что вместе с ней в область пришли федеральные деньги. Финансирование области из Москвы за последние четыре года увеличилось на треть. Этот факт не мог остаться незамеченным владимирским избирателем», — приводит слова Кузнецова РАПСИ.

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