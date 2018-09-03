Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов: Выборы во Владимирской области выиграет губернатор Светлана Орлова

СЕГОДНЯ 23:15 2018-09-03T23:15:51+03:00

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Выборы во Владимирской области 9 сентября выиграет губернатор Светлана Орлова, заявил сегодня глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов в ходе круглого стола в ЭИСИ. По мнению аналитика, глава региона проделала в области большую работу, и даже конфликт с местными олигархическими группами не помешает ей одержать победу. По словам Кузневцова, у Орловой сложился имидж губернатора, принесшего в регион реальные изменения. В пользу главы региона говорит и то, что она пользуется поддержкой на федеральном уровне. Во время встречи Светланы Орловой с Владимиром Путиным президент принял решение выделить 1,5 млрд. руб. на строительство перинатального центра.

«Как бы люди не относились к Орловой, они видят, что вместе с ней в область пришли федеральные деньги. Финансирование области из Москвы за последние четыре года увеличилось на треть. Этот факт не мог остаться незамеченным владимирским избирателем», — приводит слова Кузнецова РАПСИ.