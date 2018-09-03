2018-09-03T23:02:36+03:00
В мире

В ЕС прокомментировали убийство главы ДНР Захарченко

В представительстве Евросоюза на Украине заявили о необходимости и дальше соблюдать минские соглашения
Дарья ИВАШКИНА
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Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа при взрыве в ДонецкеГлава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа при взрыве в ДонецкеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В представительстве Евросоюза на Украине прокомментировали убийство главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко.

В частности, там заявили, что в ЕС осведомлены о гибели политика, и подчеркнули важность соблюдения минских соглашений. При этом представители объединения европейских государств подчеркнули, что достигнутые ранее договоренности являются «надежной основой для устойчивого политического урегулирования конфликта», поэтому, несмотря ни на что, их необходимо соблюдать.

«Мы видели сообщения об этом (гибели Захарченко) с пятницы. Конфликт на востоке Украины привел к потерям слишком многих жизней. Мы как Европейский союз продолжаем работать над полным осуществлением минских соглашений», - цитируют заявление европейского представительства украинские СМИ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар», расположенном в центре Донецка.

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