Ростуризм исключил «Натали Турс» из федерального реестра туроператоров

СЕГОДНЯ 23:24 2018-09-03T23:25:34+03:00

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В понедельник, 3 сентября, Ростуризм исключил из федерального реестра туроператоров сведения о компаниях, работающих под брендом «Натали Турс». Речь идет об ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство путешествий "Натали"» и ООО «Туроператор "Натали Турс"».

Как отмечается в приказе, размещенном на сайте федерального агентства по туризму, такое решение было принято в связи с тем, что компания «Натали Турс» объявила об аннулировании всех своих туров с 4 июля.

Таким образом, теперь пострадавшие от деятельности компании туристы смогут получить компенсации. Как пояснила начальник правового управления Ростуризма Изо Арахамия, исключение юридического лица из федерального реестра необходимо для того, чтобы начать страховые выплаты клиентам.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, туроператор «Натали Турс» 30 июня отменил все чартеры на курорты. А с 4 июля аннулированы все туры с вылетами вплоть до 30 сентября, в том числе и полностью оплаченные отпускниками. Тогда же компания объявила об остановке продаж путевок из-за финансовых проблем.