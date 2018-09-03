Афганец, напавший с ножом на людей в Амстердаме, объяснил мотивы своей атаки

3 Сент. 23:28 2018-09-03T23:28:27+03:00

31 августа на железнодорожном вокзале в Амстердаме мужчина напал с ножом на людей Фото: REUTERS

Он заявил следователям, в Нидерландах постоянно оскорбляют пророка Мухаммеда и ислам, что и побудило его к действиям

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Молодой афганец, 31 августа напавший с ножом на людей на центральном железнодорожном вокзале Амстердама, пояснил мотивы своей атаки. По его словам, он специально с этой целью приехал из Германию в Нидерланды, чтобы отомстить голландцам за «постоянные оскорбления» пророка Мухаммеда и ислама.

Об этом говорится в заявлении прокуратуры страны. Уточняется, что обвиняемый – 19-летний уроженец Афганистана, у которого было разрешение на постоянное проживание в ФРГ. Он приехал в Амстердам поездом в пятницу утром, и вскоре после этого совершил преступление.

Как отмечается в пресс-релизе, исходя из заявлений приезжего, он убежден, что в Нидерландах постоянно оскорбляют пророка Мухаммеда и ислам, упоминал местного крайне правого политика Герта Вилдерса, который несколько месяцев назад объявил конкурс карикатур на пророка. Прокуратура считает, что он действовал в одиночку и исходил из «террористических мотивов», передает РИА Новости.

Напомним, сайт kp.ru писал об этом нападении. Злоумышленник ранил ножом двух человек, его обезвредили полицейские выстрелом. Допросили исламиста уже в больнице.

Кстати, пострадавшими, как выяснилось, стали не голландцы, а два гражданина США. Их жизни ничего не угрожает.