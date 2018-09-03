2018-09-03T23:54:16+03:00
Политика

Андрей Костин извинился перед Борисом Джонсоном

В ВТБ объяснили эмоциональное высказывание своего руководителя в адрес экс-главы британского МИД глубоким разочарованием от кризиса в отношениях Москвы и Лондона
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Внешторгбанка Андрей КостинПрезидент Внешторгбанка Андрей КостинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава Внешторгбанка Андрей Костин извинился за слишком эмоциональное высказывание в адрес бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона на встрече со студентами МГИМО в понедельник, 3 сентября.

В пресс-службе ВТБ объяснили импульсивность своего руководителя «глубоким разочарованием от кризиса в отношениях» между Москвой и Лондоном, напомнив, что отношения двух стран испортились именно в то время, когда Джонсон возглавлял британское внешнеполитическое ведомство.

Однако, как добавили в банке, это, конечно, не должно быть основанием для грубых публичных высказываний.

«Андрей Леонидович Костин приносит Борису Джонсону свои искренние извинения», - цитирует заявление пресс-службы ВТБ РИА Новости.

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