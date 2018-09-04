2018-09-04T00:16:12+03:00
Политика

Атака дронов боевиков в Латакии: погибли трое сирийских военных, девять ранены

Об этом рассказали в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В результате атаки беспилотников в Латакии погибли трое сирийских военныхВ результате атаки беспилотников в Латакии погибли трое сирийских военныхФото: REUTERS
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В воскресенье, 2 сентября, боевики с помощью беспилотников атаковали позиции правительственных сил САР в горной части провинции Латакия, в результате погибли трое сирийских военных, еще девять военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Об этом во вторник рассказал журналистам руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Савченко, уточнив, что пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) кустарного производства были запущены бандитами из района города Джиср эш-Шугур в провинции Идлиб.

Он отметил, что боевики незаконных вооруженных формирований провокационно атаковали позиции правительственных войск, «несмотря на достигнутые договоренности о соблюдении режима прекращения боевых действий». По словам руководителя Центра, они продолжают нарушать режим перемирия, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, российским военным в Сирии почти ежедневно приходится сбивать дроны террористов, особенно в последнее время участились запуски беспилотников в окрестностях авиабазы Хмеймим. Только в июле российские военные обезвредили более 25 направлявшихся к авиабазе беспилотников.

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