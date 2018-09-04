Украинский омбудсмен заявила, что обмен моряками с Россией невозможен

СЕГОДНЯ 01:58 2018-09-04T02:16:57+03:00

По словам Денисовой, экипаж крымского судна «Норд» – граждане Украины, и нельзя обменять одних украинцев на других

Изменить размер текста: A A

Уполномоченный Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что обмен членов экипажа российского сейнера «Норд» на украинцев с задержанного в Крыму судна «ЯМК-0041» невозможен, потому что, по ее словам, и те, и другие – граждане Незалежной.

Причем, как утверждает Денисова, она еще на прошлой неделе в пятницу сообщила об этом своей российской коллеге Татьяне Москальковой, но ответа пока не получила.

Пресс-служба украинского омбудсмена сообщает, что она «еще раз подчеркнула, что моряки судна «Норд» являются гражданами Украины и по своему статусу не являются задержанными, могут свободно передвигаться и выехать с территории Украины на основании паспорта гражданина Украины».

«Именно поэтому я не могу обсуждать с омбудсменом России обмен одних граждан Украины на других граждан Украины», - отметила Денисова.

Кроме того, по ее словам, члены экипажа задержанного в Крыму судна «ограничены в праве на свободу передвижения и выезда на материковую часть Украины, поскольку у них нет паспортов», передает РИА Новости.

Напомним, украинские пограничники задержали крымское судно «Норд», рыбачившее в нейтральных водах Азовского моря, еще 26 марта. Арестованы также были и все 10 членов экипажа сейнера – жители Керчи с российскими паспортами.

Как ранее писал сайт kp.ru, украинский омбудсмен предложила президенту страны Петру Порошенко обменять членов экипажа российского судна «Норд» на задержанных в Крыму за контрабанду моряков из Украины. Татьяна Москалькова сказала, что с российской стороны для этого никаких препятствий нет: украинцы уже дали показания и свою функцию свидетелей выполнили.