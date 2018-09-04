Пользователи Facebook и Instagram снова пожаловались на сбои в работе сервисов
О неполадках сообщают из США, Мексики, Франции, Великобритании и других стран Европы, из России таких жалоб немного
Пользователи Instagram снова сообщили о проблемах в работе сервисаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В работе социальных сетей Facebook и Instagram снова случился сбой. На проблемы после полуночи 4 сентября стали жаловаться пользователи из США, Мексики, Франции, Великобритании, Франции, Венгрии, Польши и других европейских стран.
По данным сайта Downdetector, фиксирующего сообщения о сбоях в работе популярных интернет-ресурсов, из России таких жалоб поступает немного.