2018-09-04T02:49:05+03:00
Политика

Климкин: Украина должна пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией

По словам главы украинского МИД, эти документы составлялись «в предыдущей реальности»
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Министр иностранных дел Украины Павел КлимкинМинистр иностранных дел Украины Павел КлимкинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что все договоры и соглашения, заключенные Киевом с Москвой до прихода к власти в Незалежной нового руководства во главе с президентом Петром Порошенко, морально устарели и нуждаются в пересмотре.

«Мы должны в корне пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией. То, что мы сейчас делаем в рамках СНГ, этот анализ готовится, каждое министерство, есть соответствующая координация. То же самое должно быть с Россией», - заявил он в эфире телеканала ICTV.

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