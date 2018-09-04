Трамп призвал Россию и Иран не допустить операции сирийской армии в Идлибе

СЕГОДНЯ 03:28 2018-09-04T03:44:21+03:00

Президент США заявил, что «россияне и иранцы совершат серьезную гуманитарную ошибку», если примут в этом участие

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Президент США Дональд Трамп считает возможную операцию сирийской армии по освобождению провинции Идлиб от террористических группировок «безрассудной атакой», которая грозит крупным кровопролитием. Он призвал Россию и Иран не допустить этого.

«Президент Сирии Башар Асад не должен безрассудно атаковать провинцию Идлиб. Русские и иранцы совершат серьезную гуманитарную ошибку, если примут участие в этой потенциальной человеческой трагедии», - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

«Сотни тысяч человек могут быть убиты. Не позвольте этому случиться!» - добавил Трамп.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне, 3 сентября, глава МИД Сирии Валид Муаллем подтвердил возможность провокаций с химоружием в Идлибе – единственном регионе страны, остающемся под контролем боевиков, и рассказал о предстоящей операции в провинции, обусловленной необходимостью противостоять террористам.

В этот же день в Дамаск приезжал его иранский коллега Джавад Зариф, подчеркнувший, что «в Сирии идет завершающий этап борьбы с терроризмом», и провинция Идлиб должна быть очищена от остающихся там экстремистов, не желающих сложить оружие.

Ранее военные и дипломаты России неоднократно предупреждали, что боевики готовят провокацию в Идлибе. Террористы собираются устроить очередную инсценировку применения химоружия, чтобы у США с союзниками появился повод для ракетных ударов по Сирии. На склад боевиков в Идлибе уже даже завезли отраву. Тем временем американцы и их союзники стягивают в регион дополнительные силы.